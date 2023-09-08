Спецоперация 08 сентября 2023, 19:02 «Тикайте, больше я вам не командир». Пленный боевик ВСУ рассказал о службе в украинских войсках Kp.ru: пленный боец ВСУ Мищенко заявил о самороспусках в рядах украинской армии Unsplash

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Сдавшийся в плен украинский военный рассказал, как командир распустил на передовой свою группу. Его слова процитировал сайт kp.ru.

«Нас возили по школам, потом погрузили в бронемашины и отправили окапываться у посадки. Мы там выкопали лежки. Шли обстрелы», — отметил пленный Валерий Мищенко.

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По его словам, командиры могут распустить военнослужащих, если понимают, что идти с ними в бой бессмысленно. Именно это и произошло с его группой.

«Я вам уже не сержант, тикайте, больше я вам не командир», — процитировал слова младшего сержанта пленный военнослужащий.

Мищенко добавил, что попал в ВСУ по случайности. Он указал, что многих граждан «мобилизовали силой», несмотря на непригодность к военной службе по медицинским показаниям.

Ранее украинские власти планировали лишить отсрочки мужчин, получающих второе и последующее образование. Об этом сообщило издание RT.