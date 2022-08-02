The Federalist: репрессии киевского режима толкнули украинцев на сторону России

Большое число украинцев после начала специальной военной операции начали переходить на сторону России из-за начатых киевским режимом репрессий в отношении своего населения. Об этом в своей колонке для американского журнала The Federalist написал журналист Джонатан Тобин.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский провел крупную зачистку силовых структур, отправив в отставку главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Глава государства тогда объяснил свое решение массовыми случаями государственной измены со стороны сотрудников обоих ведомств.

По мнению Тобина, идея о предательстве силовиков стала для правительства Украины навязчивой: сейчас правоохранители начнут искать изменников среди простых людей.

«Это вполне объясняет большое количество украинцев, которые помогают русским. Военное положение развязало сотрудниками государственной безопасности руки и то, как они обращают свой злобный взгляд на граждан — независимо от того, проявляли они свои симпатии Москве или нет, — пугает», — написал журналист.

Мнение американского журналиста подтверждает решение главы Николаевской области Виталия Кима. Он закрыл город на выезд и организовал карательные рейды для поиска противников киевского режима, сотрудничающих с российскими военными. Глава региона подчеркнул, что подозревает в предательстве всех, но пока силовики задержали только 10 человек. Ким отметил, что практику с закрытием городов и проведением рейдов по выявлению предателей проведут во всех областях Украины.