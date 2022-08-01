Украинские войска продолжат совершать террористические атаки против мирного населения Донецкой Народной Республики до тех пор, пока киевский режим не будет уничтожен. Сейчас на балансе ВСУ остается около трех миллионов запрещенных мин ПФМ-1 «Лепесток», которые достались властям от Советского Союза. Об основных событиях специальной операции за минувшие выходные рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Позиционные бои

За прошедшие выходные положение дел в районе Харьковской, Херсонской и Запорожской областей, на трассе Изюм — Славянск не изменилось. Как и раньше, там идут позиционные бои и зачистка лесного массива, расположенного с левой стороны трассы и до Северского Донца, о чем я предупреждал еще два месяца назад. Лес густой, большой, держать оборону там удобно, и выбить противника с укрепленных районов будет достаточно сложно.

Источник фото: телеканал «360»

В Харьковской области идут бои в районе Верхней Салтовки, Питомника и Борщевой. Кстати, Борщевая — это недалеко от Харькова, всего лишь 13−14 километров до окружной. Но между Борщевой и автотрассой расположены сразу три населенных пункта: Циркуны, Черкасские и Русские Тишки, — плавно переходящие один в другой. То есть тоже достаточно большой и укрепленный район.

В Запорожской области идут бои местного значения. В Херсонской области противник продолжает попытки наведения переправ через Ингулец, но опять же с нулевым успехом.

Зачистки

Что касается положения на наиболее активных участках фронта, то там продолжается зачистка Народной милицией ДНР территории вокруг освобожденной Углегорской ТЭС и Новолуганского. Противник выдавлен в Семигорье. После освобождения этого населенного пункта бои будут идти уже за Кадему, которая отделяет эти населенные пункты от Бахмута.

При этом во время зачистки было освобождено село Криничное, которое расположено к югу от Артемовска, который пока еще называется Бахмут.

Источник фото: РИА «Новости»

Помимо этого Союзные войска выбили националистов с позиции вентиляционного ствола шахты Бутовка на южной окраине авдеевской промзоны. Идет наступление на Зайцево, Семигорье и Веселую Долину.

Одиннадцатый полк сотой бригады ДНР вышел на юго-восточную окраину Песок и смог там закрепиться. Недалеко от них Первая Славянская бригада бьется за контроль над населенным пунктом Невельское.

Полеты вражеской авиации

Стоит отметить, что за прошедшие сутки в районе Соледара, Северска и Бахмута отмечены полеты пяти вражеских Су-24 и Су-25, пяти вертолетов Ми-8 и четырех Ми-24 «Крокодил». Можно спросить, как же господство в воздухе?

Но здесь все упирается в количество задействованных истребителей, способных уничтожать авиацию противника. Дело в том, что при протяженности линии фронта практически 2,5 тысячи километров для того, чтобы реагировать в течение 10−15 минут, нужно задействовать на этом участке фронта порядка 12 пар, постоянно патрулирующих воздушное пространство.

Источник фото: РИА «Новости»

При этом чтобы обеспечить круглосуточное присутствие в воздухе такого количества самолетов, нужно задействовать порядка пяти авиационных полков. То есть нужно принципиально иное решение о наполняемости вооруженных сил, задействованных в специальной операции. Потому снимать авиационные дивизии только для того, чтобы патрулировать, невозможно.

Удары «Лепестками» и HIMARS

Стоит отметить, что противник активно применяет и запрещенные методы ведения войны. Донецк и окружающие его населенные пункты продолжают забрасывать тысячами, сотнями тысяч «Лепестков» ПФМ-1, которые запрещены всеми конвенциями, которые предыдущие киевские режимы ратифицировали.

Дело в том, что у нынешнего киевского режима имеется порядка трех миллионов подобных мин, которые остались после развала Советского Союза, тогда еще не запрещенных. Их теперь активно применяют, в том числе, как мы видим, по мирным городам и при полном попустительстве западных покровителей. К сожалению, такие вещи будут продолжаться.

Источник фото: РИА «Новости»

Как продолжаются удары теми же самыми РСЗО HIMARS. Удары достаточно успешные. Вы можете видеть это по Еленовке, по колонии военнопленных. Их там было 193 человека, из которых 123 убиты и ранены. То есть очень эффективный удар.

Не менее эффективный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, который сейчас прекратил работу. Идет восстановление полотна. Наведена пока понтонная переправа. Но тем не менее жизнь гражданскому населению они существенно осложнили. Военным, понятно, не очень. Потому что если нужно, они найдут 10 переправ, по которым будут вести на правый берег Днепра все необходимое.

Но так или иначе бои будут продолжаться и продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен киевский режим. Потому что пока он существует, будут продолжаться террористические атаки и нападения на объекты, в том числе объекты военной инфраструктуры.