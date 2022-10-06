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«Территорию забрали — надо защищать». Мобилизованный россиянин — о целях спецоперации

Житель Подмосковья получил повестку и заявил о готовности освобождать территории Украины

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Житель Московской области получил повестку и прибыл в военкомат. В беседе с «360» он заявил о готовности защищать интересы своего государства.

Еще один житель Подмосковья, родившийся в Херсоне, получил повестку в начале недели, но был в другом регионе. В связи с этим он успел приехать на призывной пункт только сейчас.

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«Как успел собраться, так и приехал», — поделился он.

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После получения повестки он не колебался ни секунды. По словам мужчины, у него возник всего один вопрос. Он был связан с тем, как скоро он сможет прибыть в военкомат.

«Видимо, нужен, если бы это было не так — повестки бы не слали. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Без страха никак. Если его нет — можно идти в цирк», — отметил он.

Ранее мужчина проходил срочную службу в 179-м спасательном центре МЧС РФ. При этом военного опыта у него нет.

«Военного опыта нет, но автомат в руках держал», — добавил он.

Житель Подмосковья прибыл на призывной пункт вместе с отцом и матерью. Вместе с ним мобилизуется и его родной брат.

«Территорию забрали — надо защищать, она всегда была российской», — отметил мужчина.

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