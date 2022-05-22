Территорию около «Азовстали» разминируют

Саперы начали деминирование территории около «Азовстали». Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР.

Он отметил, что вокруг завода остались мины и ВСУ, и защитников интересов Донбасса.

«Есть боеприпасы, которые оставляли Вооруженные силы Украины, силы Нацгвардии, в домах, подвалах, делали расходные склады боеприпасов, скрытые склады. Есть боеприпасы, которые устанавливались нашими подразделениями», — сказал собеседник агентства.

Он сказал, что часть мин заложили для обеспечения линии фронта. Другой целью являлось замыкание кольца. Этот маневр проводили для того, чтобы не позволить боевикам вырваться из окружения.

Сейчас саперы ведут работы на улице Гугеля. Она вплотную прилегает к заводу «Азовсталь». Точные сроки окончания работ по разминированию территории пока неизвестны. Также не сообщается количество снарядов, которое саперам предстоит деактивировать.