Территорию Донецкой Народной Республики освободят от ВСУ до конца августа, заявил первый заместитель министра информации республики Даниил Безсонов в эфире канала «Соловьев Live». Об этом написал ТАСС.

«Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью», — подчеркнул Безсонов.

Ранее глава Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что ее силы полностью освободят территории Донбасса от украинских нацистов в 2022 году. Более конкретных сроков он ставить не стал.

По мнению военного аналитика Михаила Онуфриенко, Вооруженные силы Украины пытаются держать удар в Донецкой Народной Республике, но терпят поражение — и потери ВСУ в реальности намного больше, чем гласят официальные данные.

Даже американские СМИ отметили падение боевого духа в рядах ВСУ. Украинские солдаты признались изданию The New York Times, что людей в ВСУ осталось «слишком мало» и им тяжело психологически. Кроме того, украинцы разочарованы системой набора новобранцев, при которой людей забирают буквально с улицы, не интересуясь, хотят ли они сражаться и обладают ли квалификацией.