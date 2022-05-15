Российские саперы показали, как выглядят запрещенные мины

Украинские военные при отступлении в Донбассе оставили около населенных пунктов большое количество противопехотных мин. Обезвреживанием объектов сейчас занимаются российские саперы. Работу одного из них опубликовало в своем Telegram-канале РИА «Новости».

Обнаруженная бойцом мина оказалась фугасной. Как пояснил боец, детонация происходит, если наступить на крестовину, расположенную на верхней части боеприпаса. Взрывчатого вещества там достаточно, чтобы человек лишился половины ноги.

«Мины установлены хаотично. В самых неожиданных местах. Их находят даже там, где гуляют дети», — пояснил собеседник агентства.

Украина присоединилась к Конвенции о запрете противопехотных мин в декабре 2005 года.