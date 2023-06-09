Спецоперация 09 июня 2023, 09:59 Термобарическими снарядами на Запорожском направлении уничтожили две БМП Bradley Командир ВС России: расчет ПТРК на Запорожском направлении уничтожил две БМП Bradley Википедия

Читать 360tv в

Российские военные на Запорожском направлении термобарическими снарядами противотанкового ракетного комплекса уничтожили две бронемашины пехоты Bradley Вооруженных сил Украины. Командир одного из подразделений рассказал об этом журналистам, сообщили «Известия».

«Вышло две единицы Bradley. Расчет отработал штатно. Увидели их, произвели два пуска — две цели», — сказал он.

Реклама

По словам командира, находившиеся в зоне поражения украинские пехотинцы, скорее всего, погибли, потому что расчет использовал для удара термобарические снаряды.

Военный сказал, что его подразделение работает на ПТРК «Корнет», поэтому БМП Bradley из США — не единственный образец техники НАТО, который перед ним бессилен. Бойцы уничтожат американские танки Abrams и немецкие Leopard.

Обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс назвал термобарические снаряды грозным оружием и главным преимуществом другой российской системы — ТОС-1А «Солнцепек». Такие вакуумные бомбы намного мощнее других боеприпасов того же веса.