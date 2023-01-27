Спецоперация 27 января 2023, 00:12 «Терминатор» уничтожил опорные пункты ВСУ районе Кременной в ЛНР Российский экипаж БМПТ «Терминатор» ликвидировал опорные пункты ВСУ в Кременной РИА «Новости»

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Экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» ликвидировал опорные пункты Вооруженных сил Украины в районе Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом 26 января рассказал корреспондент РИА «Новости» .

Боевой расчет беспилотников Западного военного округа помог найти украинских бойцов в окопах. После обнаружения «Терминатор» ударил по ним из двух 30-миллиметровых пушек 2А42 и гранатометов АГ-17.

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«Расчет БПЛА обнаружил очередную позицию, сейчас связываюсь с „коробочкой“, для того чтобы отработать», — сказал командир с позывным Морячок.

Он отметил, что работы проведут с той же локации, где «работал танк, после чего будет заходить пехота».

В Минобороны России в ходе ежедневного брифинга 26 января сообщили, что российские бойцы за минувшие сутки ликвидировали радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в Николаевской области. Вооруженные силы России за прошедшие 24 часа ударили по 83 артиллерийским подразделениям на огневых позициях. В 119 районах бойцы поразили солдат ВСУ и военную технику.