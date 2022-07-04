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    04 июля 2022, 23:23

    Украинские националисты подготовили серию терактов в Сумской области

    Минобороны заявило о готовности украинских нацистов подорвать мосты в Сумской области

    Анатолий Минкин

    Группировка украинских националистов заминировала мосты через реку Крыга в городе Белополье Сумской области. Теракт готовится для очередного необоснованного обвинения российских войск в неизбирательных ударах. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    Украинские националисты подготовили серию терактов в Сумской области

    Он подчеркнул, что националисты действуют уже по продуманному сценарию, который пытались воплотить в жизни неоднократно.

    В подрыве мостов обвинят российских военных, которые якобы наносили неизбирательные удары по критически важным объектам транспортной инфраструктуры. Для усиления эффекта к обвинениям подключат украинские и западные СМИ.

    Мизинцев отметил, что такое поведение — это очередное подтверждение бесчеловечного отношения киевского режима к мирным людям, а также нарушение всех принципов международного права.