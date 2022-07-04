Украинские националисты подготовили серию терактов в Сумской области

Группировка украинских националистов заминировала мосты через реку Крыга в городе Белополье Сумской области. Теракт готовится для очередного необоснованного обвинения российских войск в неизбирательных ударах. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что националисты действуют уже по продуманному сценарию, который пытались воплотить в жизни неоднократно.

В подрыве мостов обвинят российских военных, которые якобы наносили неизбирательные удары по критически важным объектам транспортной инфраструктуры. Для усиления эффекта к обвинениям подключат украинские и западные СМИ.

Мизинцев отметил, что такое поведение — это очередное подтверждение бесчеловечного отношения киевского режима к мирным людям, а также нарушение всех принципов международного права.