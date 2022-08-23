Теракт украинских спецслужб предотвратили в освобожденном Бердянске

Силовики РФ предотвратили террористический акт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске в Запорожской области. Видеозапись признательных показаний задержанного есть в распоряжении РИА «Новости».

По данным следствия, гражданин Украины Виталий Расторгуев планировал по указанию спецслужб подорвать самодельное взрывное устройство.

«Я утром в одном из дворов по улице Шевченко заложил под автомобиль самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать в микрорайоне Слободка возле Дома культуры „Маяк“. <…> В этот день в ДК „Маяк“ должно было проходить городское мероприятие, на котором кроме сотрудников ВГА должны были присутствовать мирные люди, в том числе жители России», — рассказал он.

На этой машине должны были передвигаться мэр Бердянска Александр Сауленко и сотрудник военно-гражданской администрации Боровко, но задача их ликвидировать не стояла. Взрывчатку он установил на эту машину по указанию своего куратора из ВСУ, потому что та часто проезжала на массовые мероприятия без досмотра. Для взрыва нужно было позвонить на определенный номер. Потом подозреваемый в терроризме должен был выложить фотоотчет и сделать посты в Telegram-каналах.

По словам задержанного, с февраля он входил в состав так называемой гражданской самообороны, где людям прививали чувство ненависти к жителям России и обучали использовать самодельные взрывные устройства.

Источник в российских силовых структурах сообщил, что теракт предотвратили благодаря камере видеонаблюдения, в объектив которой попал момент закладки взрывчатки. Подозреваемый был оперативно задержан.

Пресс-офицер Министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов сообщил, что в республике задержали диверсанта, который планировал совершить теракт во время референдума о присоединении к России. По его словам, мужчину завербовали украинские спецслужбы в Чехии.