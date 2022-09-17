Взрыв ЛЭП произошел в Мелитополе | 360°

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Взрыв ЛЭП произошел в Мелитополе

УВД Мелитополя: неизвестные взорвали ЛЭП в городе

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Неизвестные взорвали линию электропередачи на юге Мелитополя. Об этом сообщила пресс-служба УВД по региону.

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Повреждения получили две железобетонные опоры, установленные около трассы в поселке Новом Мелитопольского района. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Еще два взрыва прогремели в Мелитополе, на выезде из города, 15 сентября. Информации о погибших и пострадавших не поступало, сообщило ИА Nation News.

ВСУ 8 сентября взорвали штаб общественного движения «Мы вместе с Россией», находившийся в Мелитополе. Председатель организации Владимир Рогов заявил, что уже есть информация о виновниках этого происшествия.

Специальная военная операция РФ на Украине

Мелитополь

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