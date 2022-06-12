Теракт произошел у здания МВД в Мелитополе. Пострадали два человека

В Мелитополе, у здания местного управления МВД, произошел теракт. В результате пострадали два человека — девушка и мужчина. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Террористы Зеленского совершили теракт в мирном Мелитополе. Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле здания городского управления МВД», — написал он в своем Telegram.

Источник фото: t.me/vrogov

По данным Рогова, проходившая мимо девушка получила тяжелое ранение. Ее доставили в больницу. Еще один прохожий получил ранение в области спины.

«По предварительным данным, мощность взрывного устройства эквивалентна 700-800 граммам в тротиловом эквиваленте», — добавил член совета ВГА.

В настоящее время идут следственные действия по факту атаки.