Теракт предотвратили в Херсоне

Теракт предотвратили у пункта подачи документов на получение российского гражданства в Херсоне. Об этом заявили в военно-гражданской администрации (ВГА) области.

«Росгвардейцы предотвратили поджог здания паспортного стола в Херсоне. <…> Военнослужащие, обеспечивающие безопасность объекта, задержали мужчину, намеревавшегося совершить поджог здания с помощью „Коктейля Молотова“» — написало ведомство в своем Telegram-канале.

Как уточнили в ВГА Херсонской области, мужчина хотел совершить теракт вечером 19 июля. Предотвратить преступление и избежать жертв помогла бдительность военнослужащих. Они вовремя обратили внимание на странное поведение прохожего.

«В настоящее время все обстоятельства инцидента и мотивы самого задержанного выясняются», — отметили в ведомстве.

Херсонская область находится под контролем российских войск. Территорию освободили от украинских националистов в ходе спецоперации. В регионе сформировали новые администрации, а также запустили вещание российских каналов и радиостанций. Местным жителям начали выдавать российские паспорта.