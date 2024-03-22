Спецоперация 22 марта 2024, 17:43 «Теперь это просто плотина». Появилось видео последствий ударов по Днепрогэс Последствия ударов «Кинжалами» по Днепрогэс опубликовали в соцсетях

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Пользователи социальных сетей распространяют видео, на которых запечатлены последствия ударов по Днепровской ГЭС (Днепрогэс), крупнейшей гидроэлектростанции Украины. Один из роликов опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

«„Кинжалы“ ударили по Днепрогэс, попадание в машинные залы и шлюзовое оборудование. Теперь это просто плотина», — написал автор публикации.

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На ролике видно много черного дыма и полыхающий огонь. Пожар вспыхнул из-за попадания снарядов в объекты инфраструктуры ГЭС.

Ракетную атаку на Днепровскую ГЭС показали также во время онлайн-трансляции на YouTube, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Представитель офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов в беседе с местным агентством УНН уточнил, что сильные разрушения вывели из строя Днепрогэс Там насчитали восемь ударов.