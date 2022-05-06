Теория шести рукопожатий сработала и с лапками. Пропавшая кошка из Мариуполя вернулась к хозяйке в Донецк

От агрессии киевского режима страдали не только мирные люди, но и коты. Жительница Мариуполя Юлия уехала из города в Донецк без любимой кошки, которая испугалась обстрелов со стороны украинских нацистов и сбежала. Но кошку нашли живой, эвакуировали и вернули хозяйке. «360» узнал об этой трогательной истории от наших коллег, которые и спасли пушистую.

Когда в Мариуполе начались обстрелы, нужно было срочно спасаться. Это стало понятно даже кошке. Собирать вещи и документы ей не пришлось, в отличие от Юлии, которая уехала в Донецк без питомца. Но не могла спокойно спать от мыслей о своей пропавшей кошке. Что с ней, жива ли она? Сама ведь вряд ли смогла бы покинуть город по гуманитарному коридору.

На помощь Юлии пришли российские журналисты. Они как раз постоянно ездят из Донецка в Мариуполь на съемки. Женщина рассказала им о своей маленькой беде. Русские своих не бросают. И вызвались помочь. Юлия дала им свой адрес, и репортеры отправились на поиски.

Это история с счастливым концом. Теория шести рукопожатий сработала и с лапками. Журналисты нашли кошку.

Съемочная группа забрала ее с собой в Донецк. И вернулась в теплые объятия хозяйки. Правда, в процессе транспортировки поцарапала наших коллег. Не понимала, что это ее спасители.