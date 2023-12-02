Спецоперация 02 декабря 2023, 17:50 «Тема требует тишины». Россия продолжила контакты с Украиной по обмену пленными Посол МИД Мирошник: Россия и Украина продолжают переговоры по обмену пленными Alexander Rekun/Global Look Press

Читать 360tv в

Россия продолжает контактировать с Украиной по вопросу обмена пленными, однако эту тему нельзя широко обсуждать — она «требует тишины». Об этом сообщил посол по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире канала «Соловьев Live».

«Я бы сказал, что эта тема действительно требует тишины. Ее нельзя анонсировать. Работа идет, контакты на уровне уполномоченных лиц есть, списки людей есть. Процесс переговоров <…> идет», — констатировал дипломат.

Реклама

На ситуацию в этой сфере и «настроения украинского режима» влияют «политические факторы» и ситуация в зоне СВО, добавил Мирошник.

В последнее время информация появляется в основном о двустороннем обмене телами пленных. В конце ноября депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев рассказал журналистам, что Россия вернула 80 тел погибших солдат, Украина — 94. В обмене участвовали представители Международного Красного Креста. Месяцем раньше Украина при обмене получила тела 64 бойцов, Россия — 60.