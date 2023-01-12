Спецоперация 12 января 2023, 00:19 Тело одного из двух пропавших британцев нашли в Соледаре Пресс-служба Пригожина: в Соледаре нашли тело одного из двух пропавших британцев РИА «Новости»

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Несколько дней назад на горячую линию «Спроси Вагнер» поступил запрос о двух пропавших британцах. В пресс-службе руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина заявили, что 11 января нашли тело одного из них.

«На горячую линию „Спроси Вагнер“ пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании — Эндрю Бэгшоу и Кристофер Пэрри. Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев», — говорится в сообщении.

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В понедельник, 9 января, полиция Украины сообщила, что двое британцев пропали без вести около Соледара. СМИ Великобритании написали, что пропавшие занимались эвакуацией и гуманитарной помощью в Донбассе.

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Ранее Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении и зачистке Соледара от подразделений украинской армии. По его словам, мирных граждан вывели из города. Бойцов ВСУ, которые не стали сдаваться в плен, уничтожили. Убитых — около 500 человек.