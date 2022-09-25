Тело человека нашли у взорвавшегося в Мелитополе автомобиля | 360°

Спецоперация 25 сентября 2022, 20:24 Поделиться Telegram

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Viber Тело человека нашли у взорвавшегося в Мелитополе автомобиля Член совета Запорожской ВГА Рогов: подрыв автомобиля в центре Мелитополя унес одну жизнь

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В воскресенье, 25 сентября, неизвестные подорвали автомобиль в центре Мелитополя. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации подконтрольной России части Запорожской области Владимир Рогов. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Взорвана машина. Ее разорвало на две части большим зарядом взрывчатки», — рассказал он.

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По словам Рогова, сотрудники силовых структур уже выехали на место для проведения следственных мероприятий. Он сообщил, что взрыв произошел в районе улицы Ломоносова.

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Информация о возможных пострадавших выясняется. Однако уже сейчас известно, что около взорванной машины нашли тело человека. Его личность пока не уточняется.

Местные власти уже сообщили об усилении мер безопасности в Мелитополе. Их аргументировали провокациями со стороны правительства Украины.

Это не первый взрыв в городе за 25 сентября. В 10:01 RT со ссылкой на заявление Рогова сообщил, что в Мелитополе прозвучал сильный взрыв.

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