Телевышка Минсвязи ДНР получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ

Украинские войска открыли массированный обстрел из артиллерийских систем калибром 122 миллиметра Петровского района Донецка. В результате повреждения получила телевышка Министерства связи ДНР. Об этом сообщили представители республики в Совместном центре контроля и координации.

Всего украинские военные провели пять обстрелов со стороны поселка Невельское. Кроме Донецка под обстрел попал город Горловка, там ранения получили два мирных жителя.

Два многоквартирных дома и один частный жилой дом получили серьезные повреждения.