12 мая 2022, 12:11
Телевышка Минсвязи ДНР получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ
СЦКК: Обстрел артиллерии ВСУ привел к повреждению телевышки Минсвязи ДНР
Украинские войска открыли массированный обстрел из артиллерийских систем калибром 122 миллиметра Петровского района Донецка. В результате повреждения получила телевышка Министерства связи ДНР. Об этом сообщили представители республики в Совместном центре контроля и координации.
Всего украинские военные провели пять обстрелов со стороны поселка Невельское. Кроме Донецка под обстрел попал город Горловка, там ранения получили два мирных жителя.
Два многоквартирных дома и один частный жилой дом получили серьезные повреждения.