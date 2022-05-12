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    12 мая 2022, 12:11

    Телевышка Минсвязи ДНР получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ

    СЦКК: Обстрел артиллерии ВСУ привел к повреждению телевышки Минсвязи ДНР

    Анатолий Минкин

    Украинские войска открыли массированный обстрел из артиллерийских систем калибром 122 миллиметра Петровского района Донецка. В результате повреждения получила телевышка Министерства связи ДНР. Об этом сообщили представители республики в Совместном центре контроля и координации.

    Всего украинские военные провели пять обстрелов со стороны поселка Невельское. Кроме Донецка под обстрел попал город Горловка, там ранения получили два мирных жителя.

    Два многоквартирных дома и один частный жилой дом получили серьезные повреждения.