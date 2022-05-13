facebook_pixel
    13 мая 2022, 04:21

    Телевизоры стали забирать у жителей Одессы из-за роста недовольства властью

    РИА «Новости»: телевизоры стали забирать у жителей Одессы из-за роста недовольства властью

    Дарья Бунякова

    Среди жителей Одессы стал расти уровень недовольства украинской властью. В итоге местная полиция вместе с боевиками теробороны начали забирать у людей телевизоры, транслирующие российские телеканалы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники.

    Телевизоры стали забирать у жителей Одессы из-за роста недовольства властью

    По словам собеседника агентства, среди населения Одесской области продолжает расти напряженность, так как люди все меньше доверяют киевскому режиму.

    «Военная администрация в Одессе предпринимает меры по запрету использования спутниковых ТВ, способных транслировать российские каналы. Полиция и тероборона проводят рейды и забирают у жителей оборудование для борьбы с альтернативным мнением», — заявил источник.

    Он добавил, что в области все еще вычисляют и задерживают пророссийски настроенных жителей.

    Ранее украинские журналисты распространили видео с якобы обстрелом Одесской области. Они заявили, что на кадры попали удары, которые наносила российская армия по мирным жителям. При этом видео было с полностью размытым изображением. В соцсетях нашли оригинальный ролик, снятый еще в августе 2014 года в Донецке.