Телевизоры стали забирать у жителей Одессы из-за роста недовольства властью

Среди жителей Одессы стал расти уровень недовольства украинской властью. В итоге местная полиция вместе с боевиками теробороны начали забирать у людей телевизоры, транслирующие российские телеканалы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, среди населения Одесской области продолжает расти напряженность, так как люди все меньше доверяют киевскому режиму.

«Военная администрация в Одессе предпринимает меры по запрету использования спутниковых ТВ, способных транслировать российские каналы. Полиция и тероборона проводят рейды и забирают у жителей оборудование для борьбы с альтернативным мнением», — заявил источник.

Он добавил, что в области все еще вычисляют и задерживают пророссийски настроенных жителей.

Ранее украинские журналисты распространили видео с якобы обстрелом Одесской области. Они заявили, что на кадры попали удары, которые наносила российская армия по мирным жителям. При этом видео было с полностью размытым изображением. В соцсетях нашли оригинальный ролик, снятый еще в августе 2014 года в Донецке.