Спецоперация 14 ноября 2022, 14:25 Телеканал «Звезда» рассказал, как много времени требуется военным для управления вражескими беспилотниками «Звезда»: всего десять секунд требуется военным, чтобы перехватить сигнал дрона

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Всего десять секунд требуется российским военнослужащим, чтобы взять в свои руки управление вражескими беспилотниками. Об этом телеканал «Звезда» сообщили специалисты РЭБ.

Подразделению РЭБ не составляет труда перехватить сигнал, который получает дрон из своего пункта управления.

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Например, по «Байрактарам» работают многофункциональные гусеничные комплексы «Борисоглебск-2» и «Красуха». В то время как небольшие разведывательные дроны пугает электромагнитный импульс.

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«Есть источники сигналов. Станция их находит. И потом вместо этого сигнала мы отправляем свой. И то, что мы пытаемся подавить, оно теряется», — рассказал командир маневренной группы РЭБ с позывным Ваниль.