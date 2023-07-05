Спецоперация 05 июля 2023, 14:35 Телеканал «Звезда» показал работу экипажей Т-72 в зоне СВО

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Экипажи Т-32 в зоне спецоперации работают с закрытых огневых позиций, чтобы наблюдать за вражеской разведкой и первой линии обороны. Работу танкистов показал телеканал «Звезда».

Когда танковые группы получают подтверждение о поражении целей, они незамедлительно уходят в укрытие.

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«Экипаж Т-72 Б3М возвращается в укрытие с выполнения боевой задачи. <…> Работали с закрытых огневых позиций», — рассказал корреспондент Бородкин.

ВСУ на своем участке применяют не только беспилотники, но радиолокационные станции и средства акустической разведки западного образца.