23 января 2023, 12:03
Телеканал «Звезда» показал, как работает боеприпас «Краснополь» в зоне СВО
Высокоточный боеприпас «Краснополь» состоит из лазерной головки самонаведения и заряда со взрывчаткой. Его главное отличие от других боеприпасов в том, что он гарантирует точное поражение цели с расстояния в 20 километров, сообщил телеканал «Звезда».
«Краснополи» работают по закрытым позициям противника, в основном, в лесопосадках. Они корректируются по лазерной отметке, за которой следит оператор.
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«Мы поразили две бронемашины „Казак“. Затем укрепы. Машина разгружала боеприпасы. Мы их уничтожили вместе с живой силой противника», — рассказал журналистам Наводчик орудия с позывным «Лом».
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