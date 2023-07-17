Спецоперация 17 июля 2023, 12:11 Телеканал «Звезда» опубликовал кадры боевой работы РСЗО «Град» на Купянском направлении

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Корреспонденты телеканала «Звезда» сняли кадры боевой работы РСЗО «Град» на Купянском направлении. В районах пяти населенных пунктов Харьковской области огнем артиллерии были поражены подразделения ВСУ.

РСЗО «Град» по спецсвязи поступает команда с указанием зашифрованных координат. «Град», по словам журналистов, заряжен осколочно-фугасными снарядами, реактивщикам приходится работать быстро и слаженно.

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Как сообщили специалисты, РСЗО поддерживает работу пехоты. Каждый раз, находясь на задании, расчет рискует своими жизнями.