Телеканал RT представил клип с участием военкора Акима Апачева и певицы Дарьи Фрей

В Сети появился клип на песню «Пливе кача», созданный при участии военного корреспондента Акима Апачева и певицы Дарьи Фрей. Проектом занималась команда RT.

По словам Апачева, идея клипа появилась во время сражения российских военных с украинскими бойцами в Мариуполе и на «Азовстали».

Команда решила сделать песню на украинском языке.

«Украинский — наш трофей, мы забираем этот язык себе», — сообщил военный корреспондент.