09 июня 2022, 12:34
Телеканал RT представил клип с участием военкора Акима Апачева и певицы Дарьи Фрей
В Сети появился клип на песню «Пливе кача», созданный при участии военного корреспондента Акима Апачева и певицы Дарьи Фрей. Проектом занималась команда RT.
По словам Апачева, идея клипа появилась во время сражения российских военных с украинскими бойцами в Мариуполе и на «Азовстали».
Команда решила сделать песню на украинском языке.
«Украинский — наш трофей, мы забираем этот язык себе», — сообщил военный корреспондент.