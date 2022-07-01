Телефонный код Донецка изменят на российский в июле

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о грядущем изменении телефонного кода города на российский. Информация появилась в Telegram-канале Кулемзина.

«В июле 2022 года будет изменен телефонный городской код Донецка с +38 (062) на +7 (856)», — информировал глава администрации.

Ранее стало известно, что на телефонный код России +7 перейдут экстренные службы Херсона. Листовки с новыми телефонами полицейских, спасателей, скорой помощи и газовой службы расклеили на досках объявлений, сообщения передали по местному телевидению и радио. Этим летом в Херсонской области начнут работать два российских оператора связи. На данный момент регион обслуживает оператор «На связи».

Идет работа по подключению интернет-провайдеров Херсонской области к российскому интернету. По данным на начало июня, через российские серверы шло около 20% потребляемого регионом трафика. Этот показатель продолжает увеличиваться.