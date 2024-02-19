Важное 19 февраля 2024, 12:38 Тела военных с американскими и польскими шевронами нашли в Авдеевке Кимаковский: в Авдеевке нашли тела военных с американскими и польскими шевронами Народная милиция ДНР/Telegram

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Тела военнослужащих, на форме которых прикреплены американские и польские шевроны, нашли в Авдеевке. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Он отметил, что зачистка Авдеевки открыла «немало интересных нюансов».

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«В данном случае речь идет о брошенных вооруженными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны», — рассказал советник главы ДНР.

Авдеевка полностью перешла под контроль российской стороны 17 февраля. При зачистке населенного пункта отечественные бойцы осматривают жилые помещения и дворы. Военнослужащие заходят в подвалы, чтобы найти мирных жителей для их дальнейшей эвакуации.

Как отметил командир российского инженерного взвода с позывным Усман, при бегстве с позиций украинские боевики, скорее всего, наспех минировали Авдеевку. По его словам, качество заграждений оставляет желать лучшего.