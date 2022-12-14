Спецоперация 14 декабря 2022, 00:32 Тела шести украинских боевиков извлекли с бывших позиций ВСУ в ЛНР Советник главы ЛНР Сорока: тела 6 киевских боевиков извлекли с бывших позиций ВСУ РИА «Новости»

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Тела шести боевиков киевского режима извлекли с бывших позиций Вооруженных сил Украины в поселке Новотошковское. Участники межведомственной рабочей группой (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии установят, кому принадлежат останки, и увековечат их память. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника главы ЛНР, руководителя МРГ Анну Сороку.

Поселок Новотошковское освободили в апреле 2022 года. Местность серьезно пострадала во время боев. МРГ работала в окрестностях поселка. Перед эксгумацией тела бойцов ВСУ проверили саперы на наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов. Сорока пояснила, что сейчас проводится гуманитарная миссия.

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«В ходе обмена информацией с украинской стороной получили информацию о том, что здесь находится большое количество останков ВСУ. Сегодня подняли около шести тел, возможно, будут еще, поищем», — сказала она.

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По ее словам, найденные тела и останки в дальнейшем могут передать киевской стороне в рамках обмена погибшими военнослужащими. Сорока подчеркнула, что поверженный враг не несет опасности и достоин предания земле. Из-за долгих дождей бывшие позиции ВСУ в регионе «превратились в болото». Поэтому эксгумацию решили не откладывать, чтобы МРГ успела извлечь останки до морозов, заключила она.

В начале ноября поисковики нашли останки порядка 30 жертв агрессии со стороны Украины под Северодонецком в ЛНР.