Спецоперация 16 апреля 2023, 18:08 Тела офицеров НАТО остались в секретном бункере на Украине после удара «Кинжалом» Тела 160 офицеров НАТО остались в бункере во Львовской области после удара «Кинжалом» РИА «Новости»

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Тела офицеров НАТО остались лежать в бункере ВСУ во Львовской области после удара российской ракетой «Кинжал». Об этом в материале для сайта kp.ru написал военный обозреватель Виктор Баранец.

По его словам, подземное сооружение принадлежало командованию бывшего Прикарпатского военного округа. Оно залегало на глубине около 100 метров, в момент удара в нем находились офицеры НАТО, представители Генерального штаба и Министерства обороны Украины.

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Российские войска ударили по бункеру сверхзвуковой ракетой «Кинжал». В результате атаки погибли свыше 200 офицеров, на поверхность удалось извлечь всего лишь 40 тел.

Уникальность ракеты «Кинжал» состоит в том, что она не способна отклониться от заданной цели более чем на метр, а также ее не смогут сбить системы противовоздушной обороны.

По предварительной информации, в разгромленном бункере командование ВСУ разрабатывало планы по контрнаступлению в зоне СВО.