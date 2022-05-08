Текущее состояние «Азовстали» сняли на видео с воздуха

Территория «Азовстали» оккупирована националистами. Это превратило комбинат в место столкновений ВСУ и защитников интересов ДНР. Телеканал РЕН ТВ показал текущее состояние «Азовстали».

Видеосъемку вели с воздуха. Это позволило оценить масштаб разрушений.

На территории завода практически не осталось уцелевших сооружений. Почти все крыши зданий раскурочены. Повреждены основные корпусы комбината. Часть зданий разрушена до основания. Из некоторых сооружений идет белый дым.

По территории «Азовстали» работает артиллерия и авиация. В комбинате продолжают находиться националисты и их западные сторонники. Военный эксперт Роман Насонов сообщил, что у них заканчиваются средства существования и обороны. Он предположил, что в скором времени оставшиеся на «Азовстали» солдаты ВФУ и западные военнослужащие предпримут решительные действия. Это может быть сдача в плен, попытка прорыва или даже самоуничтожение.