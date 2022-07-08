Появилось видео с брошенной ВСУ техникой в Лисичанске

Военный корреспондент Александр Коц поделился видео из Лисичанска, на котором запечатлена военная техника ВСУ. Украинские солдаты бросили танки, боевые машины пехоты, бронемашины, заявил он.

«Многие спрашивали, куда делась трофейная техника, которую в огромных количествах оставили украинские войска в Лисичанске. Ну, вот она, это лишь малая часть того, что удалось захватить в качестве трофеев. Отходили украинские войска из Лисичанска в сторону Северска, бросая танки, БМП, САУ, горы оружия, в том числе западной модификации», — пояснил Коц.

Военнослужащие ВС РФ и бойцы Народной милиции ЛНР взяли под контроль Лисичанск в начале июля. Благодаря профессионализму военных и четкому плану город перешел под контроль за двое суток. В союзных войсках полагают, что большинство солдат ВСУ, которые находятся в Донбассе, не умеют обращаться с оружием. При этом среди приехавших воевать за Украину находятся наемники из стран НАТО.