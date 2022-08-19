Техническая оснащенность украинской армии снизилась в десятки раз, заявили в Донбассе

Техническая оснащенность украинской армии снизилась в десятки раз. Об этом заявил командир отряда «Троя» и один из лидеров ополчения Владимир Новиков.

Как отметил командир, раньше уровень оснащения ВСУ был очень высоким. Украинские войска располагали беспилотниками, тепловизорами и другими устройствами.

«По поводу тепловизоров и ночной оптики. Очень тоже было высокое оснащение. Доходило до того, что на позициях у них даже часовых не было, стояли в окопах Wi-Fi, беспроводная связь, стояли тепловизионные камеры вместо часовых», — сказал Новиков в разговоре с РИА «Новости».

Он добавил, что украинские бойцы устанавливали в лесах фотоловушки, а также размещали среди деревьев замаскированные видеокамеры. Однако за время проведения спецоперации оснащение ВСУ заметно сократилось.

«Сейчас, естественно, этого намного меньше, можно сказать — в десятки раз, но оно тоже присутствует», — подчеркнул ополченец.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ заняли общежитие университета в Харькове. Украинские военные устроили в здании склад боеприпасов, а рядом с ним разместили бронетехнику.