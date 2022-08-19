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    19 августа 2022, 03:57

    Техническая оснащенность украинской армии снизилась в десятки раз, заявили в Донбассе

    Командир отряда «Троя» Новиков: оснащенность ВСУ снизилась в десятки раз

    Дарья Бунякова

    Техническая оснащенность украинской армии снизилась в десятки раз. Об этом заявил командир отряда «Троя» и один из лидеров ополчения Владимир Новиков.

    Техническая оснащенность украинской армии снизилась в десятки раз, заявили в Донбассе

    Как отметил командир, раньше уровень оснащения ВСУ был очень высоким. Украинские войска располагали беспилотниками, тепловизорами и другими устройствами.

    «По поводу тепловизоров и ночной оптики. Очень тоже было высокое оснащение. Доходило до того, что на позициях у них даже часовых не было, стояли в окопах Wi-Fi, беспроводная связь, стояли тепловизионные камеры вместо часовых», — сказал Новиков в разговоре с РИА «Новости».

    Он добавил, что украинские бойцы устанавливали в лесах фотоловушки, а также размещали среди деревьев замаскированные видеокамеры. Однако за время проведения спецоперации оснащение ВСУ заметно сократилось.

    «Сейчас, естественно, этого намного меньше, можно сказать — в десятки раз, но оно тоже присутствует», — подчеркнул ополченец.

    Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ заняли общежитие университета в Харькове. Украинские военные устроили в здании склад боеприпасов, а рядом с ним разместили бронетехнику.