Спецоперация 11 июля 2023, 06:40 Танковый взвод за короткое время уничтожил несколько импортных боевых машин ВСУ на Времевском выступе Танковый взвод группировки войск «Восток» отразил 5 атак ВСУ на Времевском выступе РИА «Новости»

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На Времевском выступе за короткое время танковый взвод танкового полка российской группировки «Восток» отразил пять атак противника и вывел из строя несколько единиц техники иностранного производства. Начальник пресс-центра Олег Чехов сообщил об этом РИА «Новости».

Танковым взводом командовал лейтенант Алмаз Кыдрасов. Бронегруппа под его руководством выслеживала укрывшихся в лесополосе солдат Вооруженных сил Украины и подавляла их.

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Бойцы отбили за короткое время пять нападений, удержали оборонительные позиции и уничтожили несколько единиц импортной военной техники. От рук командира погибли около 10 украинских военнослужащих.

ВСУ перед саммитом НАТО в Вильнюсе усилили обстрелы пригорода Токмака и Васильевки на Запорожском направлении. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов объяснил это потребностью киевского режима создать «наступательно-переможную» картинку для своих западных союзников.