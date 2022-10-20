Танковый резерв союзных сил отбил атаку ВСУ в Херсонской области | 360°

20 октября 2022, 12:54
Танковый резерв союзных сил отбил атаку ВСУ в Херсонской области
Минобороны: танковый резерв отбил прорыв ВСУ в Херсонской области
ВСУ попытались прорвать оборону российских войск в Херсонской области. ВС России отбили атаку танковым резервом. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Его слова процитировал ТАСС.
«В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений», — сообщил он.
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Конашенков сказал, что союзные силы для отражения атаки задействовали танковый резерв. Распоряжение отдало российское командование.
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Кроме того, в отражении прорыва противника использовали засадные действия. Благодаря этому вторая сторона боестолкновения понесла значительное поражение и бежала.
Конашенков сообщил, что ВСУ пытались прорвать оборону российских войск и в других зонах спецоперации. Это произошло в направлении населенных пунктов Новая Каменка и Червоный Яр. Для этого на узком участке фронта украинская армия использовала трех батальонов включая танковый. По словам Конашенкова, на данный момент положение по переднему краю обороны полностью восстановлено.
ВСУ
Херсон
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