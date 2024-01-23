Спецоперация 23 января 2024, 02:07 Танковый батальон ВС России совершил подвиг, не допустив прорыва ВСУ Минобороны рассказало о подвиге танкового батальона, не допустившего прорыва ВСУ РИА «Новости»

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Танковый батальон ВС РФ не допустил прорыва оборонительной линии и уничтожил более 100 военнослужащих ВСУ и 16 единиц бронетехники противника. О подвиге военных рассказали в Минобороны России.

Танковое подразделение под командованием Али Алибекова вело оборонительные бои на важном направлении. Благодаря грамотной постановке задач и слаженному взаимодействию между подразделениями танкисты смогли отразить атаки противника и не допустить прорыва обороны, отметили в ведомстве.

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«Противник понес потери, значительно истощив свой наступательный потенциал», — добавили в министерстве.

Украинские военные начали использовать в зоне боевого соприкосновения лошадей, сообщил телеканал RT. На это их толкнула нужда в транспорте. В иностранных СМИ лошадь украинских кавалеристов назвали «новейшим вездеходным средством передвижения».