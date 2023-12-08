Спецоперация 08 декабря 2023, 05:56 Танкисты ЗВО сравняли с землей наблюдательный пункт и артпозиции ВСУ Российские танкисты уничтожили артиллерию ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Танкисты Западного военного округа уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минобороны.

«Экипажи танков Т-80БВМ получают координаты и открывают огонь. В тепловизор видно, на каком расстоянии находится противник — всего в пяти километрах. Командир наблюдает за попаданиями. Сперва в одну цель, тут же во вторую», — уточнили в ведомстве.

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Российские танкисты сравняли с землей позиции украинских артиллеристов, а также наблюдательный пункт ВСУ. После выполнения боевой задачи бойцы покинули огневую позицию.

Российские военные успешно поражают цели, которые находятся вне прямой видимости и на дальнем расстоянии. При этом могут стрелять не только с открытых огневых позиций, но и с закрытых.

В ведомстве уточнили, что огонь по позициям ВСУ корректировался с использованием беспилотных летательных аппаратов. Камеры дронов также фиксировали все попадания.

Ранее «Российская газета» сообщила о гибели в зоне специальной военной операции первой женщины-танкиста ВСУ Инны Стойко. Она служила старшим водителем в 3-й отдельной танковой бригаде, ей было 38 лет. Подробностей ликвидации издание не публиковало.