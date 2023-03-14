Спецоперация 14 марта 2023, 07:03 Танкисты уничтожили спрятанную украинскую бронетехнику РИА «Новости»: экипаж танка Т-72Б3 уничтожил укрытую украинскую бронетехнику РИА «Новости»

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Экипаж танка Т-72Б3 Западного военного округа уничтожил укрытую бронетехнику Вооруженных сил Украины под Кременной. Бойцы использовали для ударов пушечную пусковую установку 2А-46М5, сообщило РИА «Новости».

Командир танковой роты с позывным Успех рассказал журналистам, что разведка помогает с воздуха находить позиции противника, которые мешают российской пехоте продвигаться на линии соприкосновения в Кременной. Танкисты получают координаты, выезжают на место и уничтожают цель.

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«В данный момент будем поражать цели, выявленные разведкой, выявили бронетехнику в укрытии», — рассказал он.

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Танк Т-72Б3 выдвинулся в бой. Снарядами калибром 125 миллиметров при помощи пушечной пусковой установки 2А-46М5 российские военные уничтожили украинскую бронетехнику, которая стояла в укрытии. Они выпустили весь боевой комплект и успешно выполнили задание.

Бойцы 131-го разведывательного батальона ВСУ рассказали западным СМИ о «проклятом лесу» под Кременной. Так они прозвали свои позиции в сосновом бору, которые постоянно подвергаются обстрелам из артиллерии и минометов.