Спецоперация 24 января 2024, 12:41 Танкисты оборудовали подземную мастерскую на Купянском направлении МО: танкисты ВС РФ оборудовали на Купянском направлении подземную мастерскую РИА «Новости»

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Танкисты группировки «Запад» оборудовали подземную мастерскую на Купянском направлении. Как сообщили в Минобороны России, военные дооборудуют бронированные боевые машины дополнительной защитой прямо на передовой, написал RT.

«Тем самым машины не покидают линию боевого соприкосновения и готовы постоянно выполнять задачи», — уточнили в министерстве.

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Солдаты проводят как ежедневное техническое обслуживание, так и средний ремонт. Если у танкистов есть возможность самостоятельно устранить неполадки, они не отвлекают заместителя по технической части.

Ранее российские танкисты уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ под Купянском. В операции участвовал экипаж танка Т-90М «Прорыв», на счету которого много уничтоженных целей.

Штурмовики группировки войск «Запад» на Купянском направлении также взяли под контроль позиции ВСУ и захватили группу военнослужащих. Им оказали медпомощь и отправили в тыл.