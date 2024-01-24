24 января 2024, 12:41
Танкисты оборудовали подземную мастерскую на Купянском направлении
МО: танкисты ВС РФ оборудовали на Купянском направлении подземную мастерскую
Танкисты группировки «Запад» оборудовали подземную мастерскую на Купянском направлении. Как сообщили в Минобороны России, военные дооборудуют бронированные боевые машины дополнительной защитой прямо на передовой, написал RT.
«Тем самым машины не покидают линию боевого соприкосновения и готовы постоянно выполнять задачи», — уточнили в министерстве.
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Солдаты проводят как ежедневное техническое обслуживание, так и средний ремонт. Если у танкистов есть возможность самостоятельно устранить неполадки, они не отвлекают заместителя по технической части.
Ранее российские танкисты уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ под Купянском. В операции участвовал экипаж танка Т-90М «Прорыв», на счету которого много уничтоженных целей.
Штурмовики группировки войск «Запад» на Купянском направлении также взяли под контроль позиции ВСУ и захватили группу военнослужащих. Им оказали медпомощь и отправили в тыл.
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