Спецоперация 19 декабря 2022, 06:36 Танкисты на Т-80 сорвали нападение ВСУ в Харьковской области Экипаж российского танка Т-80 не допустил наступления украинских сил в Харьковской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины готовились утроить наступление в Харьковской области, но экипаж танка Т-80 Западного военного округа сорвал их планы. Командир подразделения с позывным Викинг рассказал об этом корреспонденту РИА «Новости».

На одном из участков заметили скопление сил — к месту стекались подразделения и военная техника. Офицер с позывным Викинг рассказал, что они пытались сосредоточиться для наступления, и важно было предотвратить удар. Пехота на линии соприкосновения доложила об этом, к операции подключились танковые подразделения и артиллерия. Нападение ВСУ удалось предотвратить.

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Боец другого российского подразделения, спецназа ЗВО, ранее рассказал агентству о новом многофункциональном оптико-электронном комплексе «Ирония». Разведчики используют его на Купянском направлении для наведения на цели и контроля над попаданием. Разработчики оснастили комплекс тепловизором и лазерным дальномером, поэтому он сразу выдает координаты и расстояние до цели.

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