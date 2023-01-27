Спецоперация 27 января 2023, 07:48 Танкисты ЮВО уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожской области — СМИ РИА «Новости»: танкисты ВС РФ уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Танкисты Южного военного округа ликвидировали два опорных пункта ВСУ во время наступления в Запорожской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

Удары нанес экипаж танка Т-72 с позывным «Караван». Координаты целей предоставила разведгруппа, огонь корректировали беспилотники с воздуха.

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Один из военнослужащих рассказал корреспонденту издания, что танкисты «наблюдали четырех боевиков, отработали по ним». Они скрылись в блиндаже, однако военнослужащие ЮВО нашли его и поразили точным огнем.

«Солдат не должен долго сидеть в окопах, он должен двигаться. За счет побед у него появляется больше желания идти вперед и побеждать», — заметил боец.

Члены экипажа танка «Караван» признались, что после начала наступления количество боевых задач увеличилось в несколько раз, причем они бывают нелегкими. Трудности создает и погода. Однако со всеми проблемами удается оперативно справиться.

ВСУ планируют контрнаступление в районе Запорожья, однако ВС России уже готовы к этому.