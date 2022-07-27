Донецкие танкисты разбили опорный пункт украинских военных. Вооруженные силы Украины лишились бронетехники и бойцов численностью до взвода. Операцию снял на видео телеканал «Звезда».

«Находится опорный пункт, минимум взвода. Выходы прокопаны, остаются с блиндажами. Задачу на поражение я своим танкистам тоже поставил», — рассказал командир.

Танкисты ДНР нанесли удары по укреплениям противника. Бой показали с нескольких ракурсов. Украинские войска остались без бронетехники и бойцов, после чего отступили.

Боевики оставили жителей Ясиноватой без света и воды. Они обстреляли город из артиллерии и обесточили насосную станцию водовода.