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    27 июля 2022, 11:09

    Танкисты ДНР разбили взвод украинских военных — видео

    «Звезда»: танкисты ДНР уничтожили опорный пункт взвода ВСУ

    Екатерина Виславская

    Донецкие танкисты разбили опорный пункт украинских военных. Вооруженные силы Украины лишились бронетехники и бойцов численностью до взвода. Операцию снял на видео телеканал «Звезда».

    «Находится опорный пункт, минимум взвода. Выходы прокопаны, остаются с блиндажами. Задачу на поражение я своим танкистам тоже поставил», — рассказал командир.

    Танкисты ДНР нанесли удары по укреплениям противника. Бой показали с нескольких ракурсов. Украинские войска остались без бронетехники и бойцов, после чего отступили.

    Боевики оставили жителей Ясиноватой без света и воды. Они обстреляли город из артиллерии и обесточили насосную станцию водовода.