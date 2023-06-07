Спецоперация 07 июня 2023, 04:44 Танкиста наградили медалью «За отвагу» за спасение боеприпасов от детонации МО: замкомандира танковой роты спас от детонации ящики с боеприпасами во время обстрела РИА «Новости»

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Замкомандира танковой роты с позывным Хоттаб награжден медалью «За отвагу». Во время обстрела в ЛНР он переместил ящики с боекомплектом и спас их от детонации, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Пошел в обстрел, когда ребята уносили одних из раненых, я обнаружил, что загорелись ящики с боекомплектами. Открыл для того, чтобы посмотреть, что там внутри, они оказались полные», — рассказал сам герой.

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Чтобы спасти лагерь и избежать большого взрыва, танкист решил убрать боекомплект и затушить пламя, рискуя при этом обгореть. Это уже вторая медаль Хоттаба за время СВО, в которой он участвует с самого начала. До этого военный служил в ВДВ, но после ранения сменил род войск.

Военным он стал по примеру отца, прошедшего Афганистан и первую чеченскую войну. Свой позывной он получил после того, как принял решение не бриться, пока не закончится СВО. Из-за седых прядей в бороде сослуживцы прозвали танкиста Хоттабычем. После прозвище сократилось до Хоттаба, который и стал позывным героя.

Ранее военнослужащие отряда добровольцев «БАРС» получили государственные награды. Почетное поощрение бойцы заслужили благодаря проявленной отваге и героизму в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции.