Танкист-герой рассказал, как попал под обстрел ВСУ | 360°

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23 сентября 2022, 11:22

Танкист-герой рассказал, как попал под обстрел ВСУ

Морпех ВС РФ рассказал, как попал под обстрел ВСУ

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Механик-водитель танка морпех Максим Епин рассказал, как дважды попадал под обстрел с прямым попаданием. Видео с солдатом опубликовал Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

«Запомнилось Киевское направление. Потому что там были бои очень сложные», — поделился он.

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Максим также рассказал, что во время боевых действий его танк дважды попадал под обстрел с прямым попаданием.

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По его словам, местные жители хотят присоединиться к Российской Федерации и «ненавидят бандеровщину».

Дома парня ждут мама, сестры и братья.

Ранее Министерство обороны России назвало россиян, которых призовут на службу в приоритетном порядке. По данным министерства, в приоритете оказались артиллеристы, стрелки и танкисты.

Указ о частичной мобилизации РФ вступил в силу 21 сентября. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в обращении к согражданам. Согласно документу, призванных по частичной мобилизации россиян приравняют к контрактным военнослужащим.

Указ прописывает категории граждан, которые подпадают под участие в армейской деятельности, а также освобожденных от получения повесток.

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