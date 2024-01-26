Спецоперация 26 января 2024, 13:03 Танки в зоне СВО получили комплексы подавления БПЛА «Волнорез» Минобороны: танки Т-80БВМ в зоне СВО оснастили комплексами «Волнорез» Пресс-служба Минобороны

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Российские танки Т-80БВМ, которые ВС России задействуют в зоне специальной военной операции, оснастили радиоэлектронными комплексами подавления беспилотников «Волнорез». Об этом сообщила «Российская газета».

По словам командира танковой роты с позывным Казак, новое оборудование помогает войскам бороться с FPV-дронами, которые часто стали использовать украинские военные.

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«Машины наши оснащены динамической защитой, а также „Волнорезами“ — это РЭБ-система. FPV-дроны сейчас стали очень часто летать как с нашей стороны, так и со стороны противника», — указал военный.

Беспилотник замирает в воздухе, если он попадает в зону действия «Волнореза». Этот малый модульный комплекс можно устанавливать не только на танки, но и на бронеавтомобили и боевые машины пехоты.

«В принципе, „Волнорезы“ нам помогают», — отметил командир танковой роты.

Ранее российские танкисты не допустили прорыва оборонительной линии и отбили атаки ВСУ, проинформировал сайт kp.ru. Танковое подразделение под командованием Али Алибекова уничтожило свыше 16 единиц бронетехники и ликвидировало более 100 украинских боевиков.