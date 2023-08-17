17 августа 2023, 08:18
Танки, минометный расчет и пункт управления БПЛА уничтожили в районе Урожайного
Авиация и артиллерия группировки «Восток» поразили боевиков возле Урожайного
Солдат Вооруженных сил Украины поразили в районе поселка Урожайного в ДНР, пехоту и разведчиков — на пути к селу Приютному в Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Его процитировали «Известия».
Авиация и артиллерия ударили по украинским подразделениям около Урожайного. В зону поражения, по словам Олега Чехова, попали личный состав, два танка, пикап, пункт управления беспилотниками и минометный расчет.
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«Огнем артиллерии уничтожена одна разведгруппа и несколько групп пехоты ВСУ, пытавшихся продвинуться в направлении села Приютного», — сообщил он.
По нескольким группам пехоты ударили в районе села Старомайорского, зенитный комплекс «Стрела-10» уничтожили в городе Константиновке, два опорных пункта и склад в районе Никольского, пункт временной дислокации в Угледаре. Группировка «Восток» уничтожила в Новоивановке американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin. За день сбили два БПЛА самолетного типа.
В Краматорске группировка войск «Юг» ударила по пункту управления ПВО и радиоэлектронной борьбы.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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