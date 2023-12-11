Спецоперация 11 декабря 2023, 07:15 Танки и артиллерийские установки ВСУ уничтожили дронами на правом берегу Днепра Десантники уничтожили дронами «Ланцет» бронетехнику ВСУ на правом берегу Днепра Пресс-служба Минобороны

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На правом берегу Днепра при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили два танка и замаскированную самоходно-артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины. Их атаковали военнослужащие российской группировки «Днепр», сообщил телеканал «Звезда».

По населенным пунктам Херсонской области на левом берегу Днепра вели огонь. Разведывательные беспилотники российских десантников нашли источник — на правом берегу обнаружили два танка и замаскированную САУ украинских войск. Для уничтожения в небо подняли «крылатую пехоту» — дроны-камикадзе «Ланцет». Эти барражирующие боеприпасы достигли цели и прямым попаданием вывели из строя технику ВСУ.

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Группировка войск «Восток» остановила три попытки украинских подразделений провести ротацию на Южно-Донецком направлении. Огонь вели в районе населенных пунктов Золотая Нива и Новодонецкое.