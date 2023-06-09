Спецоперация 09 июня 2023, 10:49 Танк Т-90М «Прорыв» уничтожил группу бойцов ВСУ в ходе ротации в ЛНР РИА «Новости»: экипаж танка Т-90М «Прорыв» уничтожил группу противника при ротации в ЛНР РИА «Новости»

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Экипаж танка Т-90М «Прорыв» 1-й танковой армии ЗВО уничтожил группу украинских военных в Луганской Народной Республики. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщил командир танковой роты.

По его словам, ВСУ проводили смену личного состава. Российские разведчики выяснили, что она производилась пешим путем.

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«Соответственно, при самой смене группу и поразили», — уточнил офицер.

Военнослужащий уточнил, что время с момента получения команды до открытия огня составляет не больше семи минут.

«Я выдвигаю две боевые единицы, так как одна непосредственно производит работу, а вторая следует для прикрытия», — рассказал собеседник агентства.

Он обратил внимание, что ВСУ активно применяют беспилотники, но танк Т-90М оснащен зенитной установкой, которая позволяет наносить поражение как живой силе, так и низко летящим аппаратам противника.

Во время боевой задачи танкисты обычно тратят практически весь боекомплект — остается только три снаряда для отхода. Когда поступила команда от корректировщика, что по нему открыл огонь миномет противника, он начал давать корректировку, пояснил офицер.

При первом пристрелочном выстреле был недолет. Второй выстрел, по его словам, положили рядом с целью, а третьим поразили ее.

«Домой приехали пустыми. Все для противника — ничего не жалко!» — заключил танкист.