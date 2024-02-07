Спецоперация 07 февраля 2024, 02:40 Танк Т-72 уничтожил противотанковую засаду ВСУ на Донецком направлении Минобороны опубликовало кадры уничтожения танком Т-72 противотанковой засады ВСУ

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Российский экипаж танка Т-72 уничтожил противотанковую засаду ВСУ на Донецком направлении. Кадры боевой работы танкистов опубликовала пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Разведка «Южной» группировки войск засекла украинский ПТРК, установленный в доме в частной застройке. Координаты цели передали танкистам.

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Экипаж загрузил боекомплект и выдвинулся в сторону засады. Не обнаруживая себя, танкисты открыли огонь по баллистической траектории. Поразили цель в несколько попаданий.

«Экипаж танка Т-72Б3 незамедлительно выдвинулся на огневую позицию и отработал по выданным координатам. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение цели», — сообщили в Министерстве обороны.

Киевские власти признали, что российские войска проникли на территорию Авдеевки. Военные ВС РФ проходят оборонительную линию ВСУ и пробираются глубоко в город.