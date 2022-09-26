Таможню на границах России и ДНР уберут после референдума | 360°

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Таможню на границах России и ДНР уберут после референдума

Депутат ГД Гетта: таможню на границах России и ДНР уберут после референдума

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Таможенный режим на границах России и Донецкой Народной Республики упразднят после завершения референдума. При этом контрольно-пропускные пункты оставят, чтобы не допустить провоз оружия. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Гетта.

«Конечно, никаких таможен у нас не будет. Будет только одно — это контрольно-пропускные пункты, чтобы то оружие, которое поставлял весь мир, НАТО, в том числе Америка, Германия, не хлынуло на территорию большой страны», — процитировало депутата РИА «Новости».

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Он пояснил, что на пунктах досмотра будут изымать и утилизировать оружие. Никаких границ между Россией и ДНР не будет, так как территории станут частью одной страны.

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Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высокий подвел итоги четырех дней голосования на референдуме в ДНР. По его словам, общая явка составила 86,89%. Всего в регионе проголосовали 1 480 905 человек. На участки за рубежом пришли более 400 тысяч человек.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России также проходит в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Голосование продлится до 27 сентября.

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